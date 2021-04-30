Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan, zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası da uygulandığı öğrenildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan A.P'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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