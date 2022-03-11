Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

11.03.2022 18:14
Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.A'nın üzerinde ve gösterdiği adreste bir miktar satışa hazır metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Ukrayna istihbaratının raporuna göre: Putin, Çernobil'e saldırı talimatı verdi
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement