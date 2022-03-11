Son dakika gündem: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen A.A, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.A'nın üzerinde ve gösterdiği adreste bir miktar satışa hazır metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.