Son dakika gündem: Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık bölgede kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.
Tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan S.C. ve A.Y, Karaağaç Mahallesi Cennet Koyu mevkisindeki ormanlık alanda kaybolunca yardım talebinde bulundu.
Bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.
Telefonla sağlanan irtibatına adından bulunan S.C. ve A.Y, ilçeye getirildi.
???????İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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