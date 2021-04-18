YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi (2)
Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 25 hektarın zarar gördüğü orman yangınının ardından hasarın boyutu, havadan görüntülendi. Göktepe köyündeki yerleşim yerine yaklaşık 1 kilometrelik mesafedeki yangın tamamen söndürüldü ancak görüntülerde rüzgarın etkisiyle bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.
3 NOKTADA 4 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ
Kavaklıdere ilçesinde 4 hektarın zarar gördüğü orman yangınının boyutu da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Sazak Yaylası'ndaki yangında, alevlerin ormanlık alandaki birbirine yakın 3 ayrı noktadaki kızılçam ağaçlarını küle çevirdiği görüldü. Yanan alanların hali görenlerin yüreklerini sızlattı.
Kaynak: DHA
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