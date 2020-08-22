Son dakika gündem: MUĞLA MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika

Son dakika gündem: MUĞLA MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı.

MUĞLA'nın merkez Menteşe ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Menteşe'nin kırsal Karşıyaka Mahallesi, Düzen mevkiinde tarım arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, yakındaki ormanlık alana da sıçradı. Bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Dumanlar, şehrin bir çok noktasından da görülürken, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Aykut KURT/ MUĞLA, (DHA)

Son dakika gündem: MUĞLA MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI

Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 14:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MUĞLA MENTEŞE'DE ORMAN YANGINI - Son Dakika
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