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Son dakika gündem: Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava - Son Dakika

Son dakika gündem: Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava

17.02.2022 17:32
Son dakika gündem: Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava

Son dakika gelişmesine göre Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Muş'ta iki aile arasında mera meselesinden çıkan ve 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın duruşması Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar T.A, O.A, E.A, A.A, Ş.A, K.A. ve S.A. ile tutuksuz yargılanan S.G, Y.G. ve H.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) hazır edildi.

Sanık avukatları, mahkeme heyetince önceki celse olay yerinde keşif yapılması taleplerinin kabul edilmesine rağmen, bunun yapılamadığını belirterek, keşif talebini yineledi.

Cumhuriyet savcısının ara mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını istemesi üzerine mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklar, önceki ifadelerini tekrarladı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, olay yerinde keşif ve diğer eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

Olay

Muş merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde, 3 Temmuz 2017'de, iki aile arasında mera yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, aynı aileden Yücel, Fevzi ve Nevzat G. ile Sadık A. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Temmuz 2020'de karara bağlanan davada, tutuklu sanıklardan A.A, K.A, S.A, Ş.A, O.A ve E.A'ya "kasten öldürme" suçundan 3'er kez müebbet, 3'er kez de "öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verilmişti.

T.A. "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 3 kez 15 yıl hapis, tutuksuz sanıklar ise "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, olay yerinde keşif yapılmaması ve eksik adli tıp raporu nedeniyle bozma ilamının ardından, dava 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.

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Mahkeme, Kayseri, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Muş'ta 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava - Son Dakika


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