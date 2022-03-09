Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor

09.03.2022 11:09
Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor

Son dakika gündem haberi... Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayanlar, yılda iki kez düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılacak atlarını karda koşturarak güç depolamalarını sağlıyor.

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayanlar, yılda iki kez düzenlenen geleneksel at yarışlarına katılacak atlarını karda koşturarak güç depolamalarını sağlıyor.

Köyün yakınındaki "Nuri Efendi Hipodromu" adı verilen alanda yıllardır yaptıkları yarışları sürdürmeye gayret eden köy sakinleri, başarılı olabilmek için özenle baktıkları atlarına her gün beyaz örtüyle kaplı arazide antrenman yaptırıyor.

Atların güçlenmesini sağlayan köylüler, bu yıl mayıs ve eylül aylarında yapılması planlanan yarışlarda başarılı olmayı hedefliyor.

"Yarışlarda görsel şölen ortaya çıkıyor"

Yılanlı Köyü Muhtarı Mehmet Lütfi Yalçıner, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri at yarışlarına çevre il, ilçe ve köylerden çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.

Yarışlara katılacak atların kar üzerindeki antrenmanla güçlendiğini belirten Yalçıner, "Birçok yerden gelen atlarla düzenlenen yarışlarda görsel şölen ortaya çıkıyor. At yarışları, atalarımızdan kalan bir spor. Her yıl bu yarışları düzenleyerek geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Geçen yılki yarışlara Kars, Erzurum ve Bingöl'den katılanlar vardı. Çok güzel bir yarış düzenlendi." dedi.

Birbirinden güzel ve güçlü atların yarışlarda boy gösterdiğini anlatan Yalçıner, "Kışın yarışlara hazırlanmak ve kemiklerini güçlendirmek için atları karda koşturuyoruz. Atalarımızdan kalan bu sporu sürdüreceğiz. Çocuklarımıza da bunu mirası bırakacağız. Köyümüzde yaşayanlar yarışları çok seviyor." diye konuştu.

"Atlarımızın güçlü olmasını istiyoruz"

Köylülerden Orhan Kemreç ise köyde yılda iki kez düzenlenen yarışlara hazırlandıklarını dile getirerek, "Atları en iyi şekilde yarışa hazırlamak istiyoruz. Daha güçlü olsunlar diye karda koşturuyoruz. Çevre illerden yarışlara katılım oluyor. Malazgirt Zaferi etkinliklerindeki yarışta atımız birinci oldu." ifadelerini kullandı.

Serkan Kılınç da köyde at yarışlarının gelenek haline geldiğini kaydederek, "Kışın atları hazırlıyor, yazın da yarışlara katılıyoruz. Atları çok seviyoruz. Bu kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz." dedi.

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Varto, Mayıs, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Muş'ta atlar kar üzerinde geleneksel yarışlara hazırlanıyor - Son Dakika


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