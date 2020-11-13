Son dakika gündem: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 7-8 Kasım'da merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgelerinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

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