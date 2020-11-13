Son dakika gündem: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

13.11.2020 15:09
Son dakika gündem: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberleri: Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınakta yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 7-8 Kasım'da merkeze bağlı Kayalısu köyü bölgelerinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait tespit edilen 2 sığınakta 4 dolu büyük tüp, 6 dolu küçük tüp, 3 set üstü gazlı ocak, gaz yağlı ısıtıcı, 3 adet 12 amperlik akü, 4 büyük pil, 2 adet battaniye, 6 şarj edilebilir pil, yaklaşık 2 kilogram büyük boy çivi ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Jandarma, Terör, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Muş'ta PKK'lı teröristlere ait 2 sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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