Son dakika gündem: Muş ve İstanbul'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Muş ve İstanbul'da tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muş merkez, Sungu beldesi ile Hasköy ilçesinde vatandaşlara faizle borç para verip senet imzalattırdıkları, daha sonra bu senetleri icraya verip maaşlarına ve emekli ikramiyelerine el koydurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

26 Ocak'ta Muş ve İstanbul'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramada, 150 bin lira değerinde dolu senet, 260 boş senet, 8 alacak verecek defteri, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca şarjörü, 14 kurusıkı tabanca fişeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 42 mağdurun ifadesi alındı, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.