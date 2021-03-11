Son dakika gündem: MÜSİAD, Güney Afrikalı iş insanlarına yönelik "Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız" paneli düzenledi - Son Dakika

Son dakika gündem: MÜSİAD, Güney Afrikalı iş insanlarına yönelik "Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız" paneli düzenledi

11.03.2021 22:13
Son dakika gündem: MÜSİAD, Güney Afrikalı iş insanlarına yönelik

Son dakika habere göre Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Güney Afrika şubesi (MUSİAD South Africa), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğinde Güney Afrika iş dünyasına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla "Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız?" başlıklı çevrim içi panel düzenledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Güney Afrika şubesi (MUSİAD South Africa), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğinde Güney Afrika iş dünyasına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını tanıtmak amacıyla "Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız?" başlıklı çevrim içi panel düzenledi.

MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Abubekir Salim'in moderatörlüğündeki panele, Türkiye'nin Pretorya Ticaret Müşaviri Işıl Karakurt, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Uzmanı Mehmet Tangut konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Karakurt, Güney Afrika iş dünyasının Türkiye'ye gösterdiği ilgiye dikkati çekerek,"Son zamanlarda Güney Afrikalı iş insanlarında özellikle gayrimenkul edinimi ve Türk vatandaşlığı elde etmeyle ilgili yatırımlar konusunda Türkiye pazarına artan bir ilgi var." ifadesini kullandı.

Karakurt, Türkiye'nin jeostratejik konumu, geniş ticaret ortağı ülkeler ağı, gelişmiş insan kaynakları ve rekabetçi ekonomisiyle yatırımcılar için ciddi fırsatlar sunduğuna değinerek, ülkenin her geçen yıl daha fazla yatırım çektiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası seyahat koşulları iyileştiğinde başta turizm sektörü olmak üzere iki ülke arasında ticari faaliyetlerin hız kazanacağını kaydeden Karakurt, yatırım yapmak isteyen Güney Afrikalı iş insanlarının Türkiye'de doğru ortaklıklar kurması için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Güvercin, konuşmasında MÜSİAD'ın Afrika'da 13 şubesi olduğunu hatırlatarak, Güney Afrika şubesinin bu şubeler içinde en eskilerinden ve en güçlülerinden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin endüstriyel göç alan bir ülke durumunda olduğunu belirten Güvercin, "Biz Güney Afrikalı iş insanlarını ve sanayicileri karşılama kapasitesine sahibiz." dedi.

Güvercin, Türkiye'nin dünya çapında ve özellikle de Afrika'da geniş diplomatik temsilcilik ağına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu, iş dünyamızla doğrudan resmi temasımız olduğu anlamına gelir ve elbette ticaret ortaklarımız da bizim çok önemlidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Uzmanı Tangut, Güney Afrikalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını aktardığı konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yabancı yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını döneminde pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olduğunu hatırlatan Tangut, yurt dışından gelen yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarının daima meyvelerini aldığını ve bu yatırımlarını arttırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tangut, büyüyen ve zenginleşen iç pazara sahip Türkiye'nin jeostratejik konumunun, yatırımcılara dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 26 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasılaya sahip bir pazara ve neredeyse 1.3 milyarlık bir nüfusa erişim imkanı sağladığına dikkati çekti.

Bu stratejik konumun Türkiye'nin ihracatını çeşitlendirdiğinin altını çizen Tangut, "2000 yılında 1 milyar doların üzerinde ihraç ettiğimiz ürün sayısı 9 iken, bugün bu rakam 39'a ulaştı." diye konuştu.

Tangut, Türkiye'nin genç nüfusun yanı sıra üst düzey yönetici ve kalifiye mühendisler ile dünya standartlarında kaliteli profesyonellere sahip olduğuna değinerek, "Kaliteli işgücümüz Türkiye'yi yabancı yatırımlar için cazip hale getiriyor." dedi.

Türkiye'nin tüm yabancı yatırımcılara eşit muamele sağladığını kaydeden Tangut, Güney Afrikalı yatırımcılara hitaben, "Türkiye'ye yatırım yaptığınızda bir Türk vatandaşıyla aynı muameleyi görürsünüz. Vizenizi ve gerekli evraklarınızı alıp, şirketinizi burada faaliyete geçirdiğiniz andan itibaren kanunen bir Türk vatandaşı ile eşit haklara sahip olursunuz." ifadesini kullandı.

Tangut, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline vurgu yaparak şunları dile getirdi:

"Türkiye otomotivde 15'inci büyük üretici, her yıl 1,5 milyon araç üretiyoruz. Ayrıca Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Havacılık ve savunma sanayisinde ihracatımız 2,2 milyar dolar civarında. Enerji konusunda merkez ülkelerden biri olma yolunda ilerliyoruz. Tarım sektöründe ise 80 milyar dolarlık bir pazara ve 17 milyar dolarlık ihracat hacmine sahibiz."

Toyota ve Ford gibi dünyaca büyük firmaların Türkiye'deki yatırımlarına dikkati çeken Tangut, 73 bin uluslararası firmanın ülkede aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yatırım, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MÜSİAD, Güney Afrikalı iş insanlarına yönelik 'Neden Türkiye'ye Yatırım Yapmalısınız' paneli düzenledi - Son Dakika


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