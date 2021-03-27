Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
27.03.2021 07:49
Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
SAMSUN'da müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İlyasköy Mahallesi İskitler Sokak'ta müstakil bir evde gece yarı sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Evde yaşlı bir kişinin yaşadığının söylenmesi üzerine, ambulans da hazır bekletildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi.?Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Meteoroloji'den buzlanma ve çığ uyarısı Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor Bir Zamanlar Çukurova dizisi final yapıyor Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu