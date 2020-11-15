Son dakika gündem: Musul Üniversitesi, Türkiye ile bilimsel ilişkilerini geliştirecek - Son Dakika

Son dakika gündem: Musul Üniversitesi, Türkiye ile bilimsel ilişkilerini geliştirecek

15.11.2020 16:17
Son dakika gündem: Musul Üniversitesi, Türkiye ile bilimsel ilişkilerini geliştirecek, System.String[]

Son dakika haberi: Irak'taki Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay, Türkiye ile bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Irak'taki Musul Üniversitesi Rektörü Ahmed Kusay, Türkiye ile bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Kusay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Musul Üniversitesi arasında geliştirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı'nın Musul Üniversitesi'ni birçok defa ziyaret ettiğini hatırlatan Kusay, Başkonsolos Küçüksakallı aracılığıyla Türkiye ile ilişkilerinin yeniden kurulduğunu dile getirdi.

Kusay, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın da daha önce birkaç defa Musul Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini anımsatarak, "Musul kentinin merkezi olan üniversiteye çok önem verdiklerini görüyoruz. Musul Üniversitesi, Orta Doğu'nun en önemli eğitim kurumlarından biridir. Musul kentinin de kültür açısından kalbidir. Buna binaen Yıldız ve Kiçüksakallı'nın, Musul ile Türkiye üniversiteleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için birçok yardımları oldu." dedi.

Türkiye'yi ziyaret planının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğine işaret eden Kusay, salgın döneminde bu nedenle birkaç online forum gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye ile Musul Üniversitesi arasında geliştirilen iş birliğine ilişkin Kusay, şunları söyledi:

"Türkiye ile Musul Üniversitesi arasında bilimsel ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi kararı aldık. Türkiye üniversitelerinde yüksek eğitim alan yüzlerce Iraklı öğrenci var. Aynı zamanda Türkiye'nin, üniversitemizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün güçlendirilmesi hususunda da yardımları söz konusu."

Musul Üniversitesi Irak'ın en büyük 2'nci kampüsüne sahip

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Musul'un doğu yakasında 1967'de kurulan, ülkenin en büyük 2'nci kampüsüne sahip Musul Üniversitesi'nde ise 16 Ekim 2016'da başlayan ve yaklaşık 1 yıl süren DEAŞ karşıtı operasyonlar sırasında büyük yıkım oluşmuştu.

DEAŞ'ın, Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinden önce toplamda 24 fakültenin yer aldığı üniversitede 30 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyordu. Ancak DEAŞ'ın 3 yıl boyunca üniversiteyi elinde tutması ve öğretim görevlilerinin ölümle tehdit edilmesi gibi nedenlerle eğitim durma noktasına gelmişti.

Türkiye, Musul, DEAŞ, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Musul Üniversitesi, Türkiye ile bilimsel ilişkilerini geliştirecek - Son Dakika


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