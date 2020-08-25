Son dakika gündem: Mut'taki kazada yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde, 27 Temmuz'da 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan askerlerden Eskişehirli Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah şehit oldu.

Kaza, 27 Temmuz'da Karaman Karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Manisa- Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı. Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Otobüsten ağır yaralı olarak kurtulduktan sonra yaklaşık 1 aydır Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 5 askerden Cihat Şengil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit naaşının, yapılacak törenin ardından memleketi Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.