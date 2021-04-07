Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR - Son Dakika

Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR

07.04.2021 12:19

Son dakika gündem haberine göre KONYA'da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güzide Kurt, mutasyonla birlikte gelişen yeni virüs türü olan varyantlı virüsün çocuklarda, 'MIS- C' sendromuna (multisistem inflamatuar sendrom) yol açabildiğini belirtti.

KONYA'da, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güzide Kurt, mutasyonla birlikte gelişen yeni virüs türü olan varyantlı virüsün çocuklarda, 'MIS- C' sendromuna (multisistem inflamatuar sendrom) yol açabildiğini belirtti. MIS- C sendromunun da çocuklarda kalp rahatsızlıklarına neden olabildiğini ifade eden Kurt, 'MIS- C sendromu vücutta birçok sistemi tutan iltihabi rahatsızlıklar bütünüdür. Özellikle çocuklarda ilerleyen dönemlerde çarpıntı, kalp ritmi bozukluğu, kalp kası iltihabi, kalp yetmezliğine yol açabilir.ö dedi.

Türkiye'de son dönemde rastlanan mutasyonlu virüs, artık çocuk ve gençlerde de görülmeye başlandı. Virüsün neden olduğu 'MIS- C' sendromu (multisistem inflamatuar sendrom) ise çocuklarda kalıcı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Güzide Kurt, Türkiye'de ilk koronavirüs salgınında çocukların etkilenmediği düşünüldü; ancak ikinci ve üçüncü dalgada en çok 0-9 yaş arası çocukların etkilendiğini belirtti. Kurt, çoğu zaman çocukların farkında olmadan geçirdiği 'Covid-19' sonrası gelişen 'MIS-C' sendromunda da artış yaşandığını kaydetti.

VİRÜSTEN 15 GÜN SONRA MIS-C SENDROMU BAŞLIYOR

Güzide Kurt, şunları söyledi: "Hafif ya da bize hiç bulgu vermeden seyreden daha ağır vakaların da olduğunu görmeye başladık. İkinci dalgada özellikle ülkemizde ve dünyada gördüğümüz şuydu; Covid-19 geçirdikten 15 gün veya en fazla da 3 ay sonrasında çocuklarda MIS-C dediğimiz bir sendrom vücuttaki bir çok sistemi tutan bir hastalık silsilesi tıp literatürüne girdi. Enfeksiyondan 15 gün sonra çocuklarda şiddetli karın ağrısı, ateş, vücutta döküntüler ellerde ayaklarda soyulma daha ağır vakalarda çarpıntı ve çarpıntıyla birlikte ateşin olduğunu saptadık. MIS-C dediğimiz bu sendromda özellikle dalgalanmaların seyrettiği tepe noktasında çocuklarda daha fazla görüldüğü saptandı. Üçüncü dalgayla birlikte varyant virüsünün çocuklarda daha ağır seyrettiği, kalbi de tuttuğu MIS-C oranlarında artış olduğu çocuklarda yoğun bakıma yatışların arttığı özellikle İngiliz varyantının 0-9 yaş arası çocukları daha fazla etkilediği yapılan araştırmalar sonucu ortaya kondu. MIS- C sendromu vücutta birçok sistemi tutan iltihabi rahatsızlıklar bütünüdür. Özellikle çocuklarda ilerleyen dönemlerde çarpıntı, kalp ritmi bozukluğu, kalp kası iltihabi, kalp yetmezliğine yol açabilir."

3 ÇOCUK ÖLDÜ

Varyant virüs nedeniyle çocuk ölümlerinin gerçekleştiğini ifade eden Kurt, "Varyant virüs ülkemizde tam etkileriyle ilgili ülkemizde tam olarak resmi rakam olmamakla birlikte yurt dışında yapılan araştırmalara baktığımız zaman İsveç'te yüzde 123 oranında 0-9 yaş arasında bir artış saptanmış ve çoğunluğunda bunun varyant virüs olduğu görülmüş. Varyant virüslerle enfeksiyonun çocuklarda daha yüksek olduğunu rahatça söyleyebiliriz. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuklar hastalığı hafif atlatır da diyemiyoruz. Yine varyant virüsün günümüze girmesiyle birlikte çocukların hastalığı daha ağır atlattığı, hastalık geçtikten 15 gün sonra MIS-C dediğimiz sendromun varyant virüsle daha sık görüldüğü saptanmış. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Hacettepe Üniversitesinde 26 çocuk vakanın yattığı bildirilmişti. Ne yazık ki bu vakalardan 3 tanesi kaybedildi. Daha sonraki rakamlar tam olarak bildirilmedi." diye konuştu.

Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR
Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR
Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR
Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR
Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR

Çocuk Sağlığı, Koronavirüs, Türkiye, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KONYA VARYANTLI VİRÜS, ÇOCUKLARDA KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR - Son Dakika


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