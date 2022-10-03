Son dakika gündem: Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi

03.10.2022 14:33
Son dakika gündem: Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkentte bir mekanda şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir mekanda şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte bir mekanda müzisyenden istekte bulunan ve şarkıyı bilmediğini söyleyen müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, pazar gecesi 03.15 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi. İddialara göre, mekanda bulunan İlker K., Ali G., Semih S., Jale E ve Gözde G., müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Şener'in ise şarkıyı bilmediğini söyleyerek, karaoke şeklinde söylediği iddia edildi. İlker K.'nin ise karaoke yapmadan şarkıyı söylemesini istediği, Şener'in ise "İşime karışma" dediği öğrenildi. Aralarında tartışma başladığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü, çıkan kavga sonucunda maktulün belirtilen yerinden yaralandığı, şüpheli şahıslardan Ali G. ve Semih S.'nin el kısmından kesi şeklinde yaralandığı ve şahısların tedavileri için hastanelere sevk edildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Şener'i hastaneye sevk etti. Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(Ahmet Furkan Gülap - İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Müzisyen Onur Şener'i öldüren şahıslar adliyeye getirildi - Son Dakika

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