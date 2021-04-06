Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan 60 yaşındaki komedyen, oyuncu ve yönetmen Maung Thura gözaltına alındı.

Myanmar Now internet sitesine açıklama yapan ailesi, sahne ismiyle "Zarganar" olarak bilinen Thura'nın bu sabah askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Myanmar'ın ünlü komedyenlerinden biri olarak bilinen Thura, daha önce darbe karşıtı açıklamalarından ötürü defalarca gözaltına alınmıştı.

Askeri yönetim, darbe karşıtı protestocuları destekleyen ve aralarında müzisyen, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 20 kişiyi arananlar listesine almış ve haklarında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min, 21 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Bir diğer oyuncu Paing Phyo Thu hakkında da geçen ay gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Sokaklara kırmızı boya saçtılar

Öte yandan darbe karşıtı protestolar, ülkenin bir çok şehrinde bugün de geniş katılımlarla devam etti.

Yangon ve Mandalay'da göstericiler, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle hayatını kaybeden protestocuları anmak için "kan eylemi" başlatarak sokaklara kırmızı boyalar saçtı.

Göstericiler duvarlara yazdıkları kırmızı renkli yazılarda Myanmar ordusuna, "Daha fazla kan dökme" ve "Asla pes etmeyeceğiz" mesajları verdi.

Darbe karşıtı komite 9 milyon dolar bağış topladı

Darbe karşıtı milletvekillerinin seçilmiş hükümeti geri getirmek üzere kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), federal ordu ve sivil hükümet kurmak üzere halktan topladıkları bağış miktarının 9,2 milyon doları bulduğunu açıkladı.

CRPH'nin internet sitesindeki bağış kısmında, son 24 günde ülke içi ve dışından 87 bin 766 kişiden bağış toplandığı ve toplam bağışların 9 milyon 215 bin dolar olduğu bilgisi yer aldı.

Çok sayıda Myanmarlı, sosyal medyada şahsi eşyalarını satışa çıkarmış ve elde ettikleri gelirleri CRPH'ye bağışlamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 570 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.