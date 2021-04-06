Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı

06.04.2021 17:19
Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberleri... KUALA Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan 60 yaşındaki komedyen, oyuncu ve yönetmen Maung Thura gözaltına alındı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan 60 yaşındaki komedyen, oyuncu ve yönetmen Maung Thura gözaltına alındı.

Myanmar Now internet sitesine açıklama yapan ailesi, sahne ismiyle "Zarganar" olarak bilinen Thura'nın bu sabah askerler tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Myanmar'ın ünlü komedyenlerinden biri olarak bilinen Thura, daha önce darbe karşıtı açıklamalarından ötürü defalarca gözaltına alınmıştı.

Askeri yönetim, darbe karşıtı protestocuları destekleyen ve aralarında müzisyen, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 20 kişiyi arananlar listesine almış ve haklarında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Darbe karşıtı protestolara destek verdiği gerekçesiyle ülkenin ünlü oyuncularından Lu Min, 21 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Bir diğer oyuncu Paing Phyo Thu hakkında da geçen ay gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Sokaklara kırmızı boya saçtılar

Öte yandan darbe karşıtı protestolar, ülkenin bir çok şehrinde bugün de geniş katılımlarla devam etti.

Yangon ve Mandalay'da göstericiler, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesiyle hayatını kaybeden protestocuları anmak için "kan eylemi" başlatarak sokaklara kırmızı boyalar saçtı.

Göstericiler duvarlara yazdıkları kırmızı renkli yazılarda Myanmar ordusuna, "Daha fazla kan dökme" ve "Asla pes etmeyeceğiz" mesajları verdi.

Darbe karşıtı komite 9 milyon dolar bağış topladı

Darbe karşıtı milletvekillerinin seçilmiş hükümeti geri getirmek üzere kurduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), federal ordu ve sivil hükümet kurmak üzere halktan topladıkları bağış miktarının 9,2 milyon doları bulduğunu açıkladı.

CRPH'nin internet sitesindeki bağış kısmında, son 24 günde ülke içi ve dışından 87 bin 766 kişiden bağış toplandığı ve toplam bağışların 9 milyon 215 bin dolar olduğu bilgisi yer aldı.

Çok sayıda Myanmarlı, sosyal medyada şahsi eşyalarını satışa çıkarmış ve elde ettikleri gelirleri CRPH'ye bağışlamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 570 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Yönetmen, Hükümet, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Fikret Orman yönetiminden Çebi'ye gönderme: Fikret Orman yönetiminden Çebi'ye gönderme: "Ağabeyimiz değilmiş, iktidar hırsına kapılmış"         
17:06
Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak? Tarihi Denizli maçıyla ilgili Ümit Özat'tan çarpıcı sözler: Hakem daha ne yapacak?         
16:42
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı         
16:36
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:34:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Myanmar'da askeri darbeye ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan komedyen gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei