Son dakika gündem: Myanmar'daki askeri darbe İngiltere'de protesto edildi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Myanmar'daki askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin sivil halka silahlı müdahalesi protesto edildi.

İngiltere'de yaşayan Myanmarlılar, Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bir araya geldi.

"Myanmar ordusu teröristtir", "Savunmasız insanları öldürmeyi durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uluslararası kuruluşlardan ve İngiliz hükümetinden, Myanmar'da askeri yönetimin ülkede sivillere yönelik saldırılarının durdurulması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Gösterinin organizatörlerinden Jackie San, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar'da şubat ayında gerçekleşen askeri darbeden bu yana 500'ün üzerinde sivilin öldürüldüğünü söyledi.

San, "Myanmar ordusunun insan haklarını ihlal ettiğini ve insanlığa karşı suç işlediğini, insanların sokaklarda ve evlerinde öldürüldüğünü" belirtti.

İngiliz hükümetinin Myanmar'da yaşananlara karşı harekete geçmesi için bir araya geldiklerini aktaran San, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi İngiltere'den Myanmar'daki askeri yönetime sert yaptırımlar uygulamasını istedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 521 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.