Son dakika gündem: Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Gençlik ve Spor Bakanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Öntaş, ilk olarak Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ı ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ceylan ve Öntaş, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyarette bulundu.

Öntaş, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın bakan beyle halihazırda, yeni yılda Nallıhan'a kazandırılacak yatırımlar ve devam eden projeler ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın bakanımıza, bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi, Nallıhan'ımıza karşı pozitif tutumları ve projelerimize vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ediyorum."