Son dakika gündem: Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü
26.10.2020 15:54
Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep'in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'le, görevden alınacağı iddia edilen Fatih Terim arasındaki görüşme başladı Son Dakika! Erdoğan'dan Fransız malları için boykot çağrısı: Sakın satın almayın Son dakika! Çağlayan Adliyesi'nde falçatayla kendine zarar veren şahsa polis müdahale etti Gol atmasına rağmen Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği sinkaflı küfürler kameralara yansıdı Nefes kesen operasyon! Sınır dışı edilen suç örgütü lideri lüks otelde yakayı ele verdi Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın eski sevgilisinden dehşete düşüren ifade: Ailesine 'parayla ilgili gerekeni yapın' dedim yanlış anlamışlar TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor