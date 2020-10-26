Son dakika gündem: Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep Karakolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gölcük Merkez Mahallesi'nde yaşayan Süleyman ve Seyhan Karakolcu çiftinin kızları Zeynep Karakolcu, 18 Ekim günü yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek kaçtı. Aile, nefes almakta zorlanan kızlarını Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Zeynep, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Zeynep, bugün yaşamını yitirdi. Küçük Zeynep'in ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.