Son dakika gündem: Nepal Başbakanı Oli, güven oylamasını kaybetti - Son Dakika

Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetti.

Oli, iktidardaki partisinde beklenen ikinci bölünmeye rağmen görevinde kalmak için hala yeterli desteği olduğunu göstermek amacıyla parlamentodan güvenoyu istedi.

Başbakan Oli, parlamentoda yapılan güven oylamasını 93'e karşı 124 oyla kaybetti.

Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin, Oli'den yeni hükümet kurulana kadar geçici hükümete başkanlık etmesini istemesi bekleniyor.

Oli, Nepal'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artış nedeniyle virüsle mücadele konusunda eleştiriliyordu.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.

Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Yüksek Mahkeme parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.

Nepal son yıllarda sık sık Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı protestolara sahne oluyordu.