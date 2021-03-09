Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kontrol noktasında durdurulan araçta ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında R.İ'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 59 mermi, bıçak ve 58 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Nevşehir'de aracında ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı - Son Dakika