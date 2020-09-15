Son dakika gündem: Nevşehir'deki okullarda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ekipleri, yüz yüze eğitime başlanılması planlanan sınıflarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Eylül Pazartesi günü yüzyüze eğitime başlayacak olan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ile öğretmenlerin sağlıklı bir alanda buluşmaları amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Özel kıyafetli ekipler, sınıflar başta olmak üzere öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, lavabo ve koridorlarda özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanıldı.