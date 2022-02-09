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Son dakika gündem: New York'taki Bronx yangınında ölen 17 kişinin ailesi dava açtı - Son Dakika

Son dakika gündem: New York'taki Bronx yangınında ölen 17 kişinin ailesi dava açtı

09.02.2022 17:58
Son dakika gündem: New York'taki Bronx yangınında ölen 17 kişinin ailesi dava açtı

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin New York şehri Bronx bölgesinde geçen ay çıkan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin yakınları, bina sahipleri aleyhine şehir güvenliği yasalarını ihlalden dava açtı.

ABD'nin New York şehri Bronx bölgesinde geçen ay çıkan yangında hayatını kaybeden 17 kişinin yakınları, bina sahipleri aleyhine şehir güvenliği yasalarını ihlalden dava açtı.

Ailelerin avukatı tarafından Bronx Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, binadaki güvenlik ihlallerinin "Çoğu Afrika'dan gelen bu ailelerde tarifsiz can kayıplarına ve yaralanmalara neden olduğu" belirtildi.

Dilekçede, yangının meydana geldiği bina ile ilgili konut şirketleri, yatırım grupları ve mülk geliştiricilerinin ihmal kaynaklı ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu kaydedildi.

Dava üzerine Assosicated Press'e açıklama yapan bina sahipleri sözcüsü ise haklarındaki iddiaların yanlış olduğunu savundu.

-Bronx'ta 17 kişinin öldüğü yangın

New York'un Bronx bölgesinde 9 Ocak'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi dumandan zehirlenmişti.

Yetkililer, yangına arızalı bir ısıtıcının neden olduğunu düşündüklerini belirtmiş, aynı şekilde yangın sırasında binadaki güvenlik alarmı ve kapılarının da şehir yönetmeliğine uygun şekilde çalışmadığını kaydetmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu açıklamıştı.

New York eyaleti geçen ay yangından etkilenen kiracılara yardım için 2 milyon dolarlık fon ayırdığını duyurmuştu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: New York'taki Bronx yangınında ölen 17 kişinin ailesi dava açtı - Son Dakika


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