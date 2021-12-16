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Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

16.12.2021 15:16

Son dakika haberleri... NİĞDE'de uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde 22,98 gram metamfetamin, 1,54 gram kannabinoid ve 19,28 gram eroin ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI
Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI
Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI
Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: NİĞDE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 6 GÖZALTI - Son Dakika
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