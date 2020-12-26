Son dakika gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
26.12.2020 12:17
Son dakika gelişmesine göre Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Niğde'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kentte sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operaysonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 29,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 095 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, H.D. tutuklandı.
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