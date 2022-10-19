Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 327 gram esrar ve 35,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmada bir eve operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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