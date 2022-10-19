Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmada bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilo 327 gram esrar ve 35,80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika