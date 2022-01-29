Son dakika gündem: Nijerya'da altın madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'nın Cross River eyaletinde yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Cross River eyaletinin başkenti Calabar yakınlarındaki Biase bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.