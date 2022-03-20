Son dakika gündem: Nijerya'da etnik gruplar arasındaki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Nijerya'da etnik gruplar arasındaki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti

20.03.2022 23:39
Son dakika gündem: Nijerya'da etnik gruplar arasındaki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölgesel Koordinatörü Godwin Tepikor, yaptığı açıklamada, Cross River eyaletinin Alesi ve Ochon etnik grupları arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Tepikor, olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çatışmada çok sayıda evin ve hükümet binalarının kül olduğunu aktaran Tepikor, 2 bin 8 kişinin yerinden olduğunu ifade etti.

Tepikor, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını söyledi.

Ülkenin güney bölgesinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

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Batı Afrika, Nijerya, Çatışma, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Nijerya'da etnik gruplar arasındaki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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