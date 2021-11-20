Son dakika gündem: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde bir yolcu teknesinin Gasanya Nehri'nde batması sonucu 7 kız çocuğu hayatını kaybetti.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Shiisu, yaptığı açıklamada, Gafasa köyünden Mevlit Kandili kutlamalarından dönen çocukları taşıyan teknenin battığını belirtti.
Shiisu, Gasanya Nehri'nde yaşanan kazada 7 kız çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Shiisu, hayatını kaybeden kızların 10 ile 12 yaşlarında olduğunu söyledi.
Nijerya'da Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.
Kaynak: AA
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