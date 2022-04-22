Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü IPOB'nin bombacısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü IPOB'nin bombacısı yakalandı

22.04.2022 18:06
Son dakika gündem: Nijerya'da terör örgütü IPOB'nin bombacısı yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) bomba üreticisinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) bomba üreticisinin yakalandığı bildirildi.

İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Michael Abattam, yaptığı açıklamada, eyaletin Njaba bölgesinde IPOB üyelerine karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Abattam, operasyonlarda örgütün bomba üreticisi 50 yaşındaki Simeon Onigbo'nun gözaltına alındığını ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'nın güneyinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsızlık talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsızlık talebiyle saldırılar düzenliyor.

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İnşaat Mühendisleri Odası, Nijerya, Bomba, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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