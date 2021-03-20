Son dakika gündem: Nişanda kuzenlerin 'maganda' kurşunuyla yaralanmasına 2 gözaltı - Son Dakika

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde nişan töreninde silahla havaya rastgele ateş açarken kuzenler Halil D. (24) ile Abdurrahim S.'nin (23) yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

?Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Gökçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede aileler arasında yapılan nişan töreninin sonunda tabancayla havaya doğru rastgele ateş açıldı. Bu sırada Halil D. ile kuzeni Abdurrahim S.'ye kurşun isabet etti. Koltuğunun altından yaralanan Halil D. ile çenesine kurşun isabet eden Abdurrahim S., kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, nişanlı çiftin yakınlarından Y.D. ile E.T.'yi, gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından ise bölgede 3 farklı tabancaya ait olduğu ileri sürülen boş kovanların bulunduğu belirtildi. Gözaltına alına şüpheliler suçlamaları reddetti. Şüphelilerden E.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Y.D.'nin ise sorgusu sürüyor.