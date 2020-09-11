Son dakika gündem: Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe denetimleri sürüyor.

Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, polis ve jandarma ekipleriyle daire amirleri, ilçede pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve diğer iş yerlerinde denetimler yaptı.

Kaymakam Akça, toplum olarak hep birlikte kurallara uyulduğunda maske, mesafe ve temizliğe dikkat edildiğinde Kovid-19 ile başa çıkılabileceğine vurgu yaptı.