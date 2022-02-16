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Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

16.02.2022 22:00
Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bronz kemer tokası, Roma dönemine ait yüz figürü, heykelcik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda F. S. gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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