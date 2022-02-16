İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bronz kemer tokası, Roma dönemine ait yüz figürü, heykelcik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda F. S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ödemiş'te ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika