Son dakika gündem: Öğrenciler, 'Kumaştan Hayal' projesiyle kanserli çocuklara umut olacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Öğrenciler, 'Kumaştan Hayal' projesiyle kanserli çocuklara umut olacak

Son dakika haberleri... TÜRKİYE'de, hazır giyim markalarından DeFacto'nun başlattığı "Kumaştan Hayaller" projesine İstanbul'daki meslek liseleri de dahil oldu.

Son dakika gündem: Öğrenciler, 'Kumaştan Hayal' projesiyle kanserli çocuklara umut olacak, System.String[]

TÜRKİYE'de, hazır giyim markalarından DeFacto'nun başlattığı "Kumaştan Hayaller" projesine İstanbul'daki meslek liseleri de dahil oldu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve DeFacto arasında  imzalanan protokol kapsamında 'Kumaştan Hayaller' projesi ile artan kumaşlar, meslek lisesi öğrencilerinin ellerinde hayat bulacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projeleri desteklenecek.

Türkiye ile birlikte 31 ülkede 500'den fazla mağazası olan DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) destek olmak üzere hayata geçirdiği "Kumaştan Hayaller" projesine İstanbul'daki meslek liselerini de dahil etti. Bu kapsamda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve DeFacto CFO'su Önder Şenol tarafından bir protokol imzalandı. Protokole göre, DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, İstanbul'daki meslek liselerine gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanındaki DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projeleri desteklenecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: "İlimizdeki tüm eğitim kadromuz ile öğrencilerimize en iyi eğitim ve öğretimi sunma gayreti içerisindeyiz. Onların eğitim standartlarını daha iyi seviyelere yükselmek için uluslararası standartlarda yönetim politikaları geliştiriyoruz" dedi.Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:  "Kumaştan Hayaller projesiyle meslek liselerimizde okuyan öğrencilerimizin tasarımlarını daha özgürce yapabilmelerini sağlayacağımız ve kurumsal sosyal sorumluluk kültürlerini kuvvetlendireceğimiz gibi kanser tedavisi gören kardeşlerimizin tedavi süreçlerine de katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu bakımından DeFacto'nun değerli yöneticilerine eğitime, sağlığa ve çevreye olan katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz."ÖĞRENCİLERİMİZ EMEKLERİYLE DESTEK OLUYORİmza töreninde  açıklama yapan DeFacto CFO'su Önder Şenol, sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmek istediklerini ifade ederek "Kurum kültürümüzle örtüşen girişimlere destek veriyoruz. 'Kumaştan Hayaller' projesinin sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyorum" dedi. Şenol, aradan geçen yaklaşık süre içinde birçok il ve okul ile projeyi ortaklaşa yürüttüklerini ifade etti: "Toplam 24 meslek lisesi ve 600 öğrencimiz projeye emekleri ile destek oluyor. Kırklareli, Kocaeli, Van, Balıkesir, Tekirdağ, Afyon, Gaziantep, Erzurum, Malatya, Siirt, Muş ile çalışıyoruz. Şu ana kadar öğrencilerimiz emekleri ile birçok çocuğumuzun kurdukları hayalleri gerçekleştirmesine yardımcı olduk."?PROJE BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Önder Şenol, önümüzdeki süreçte başka okulların da projeye katılacağını söyledi: "İstanbul'un projemize destek vermesiyle çok önemli bir ivme yakalayacağız. Önümüzdeki süreçte yardımlaşma ağımıza Zonguldak, Kastamonu, Muğla, Bursa, Denizli, İzmir, Samsun, Sivas, Kahramanmaraş, Antalya, Aydın, Manisa da katılacak. Öğrencilerimizin emek vererek hazırladıkları ürünler de DeFacto mağazalarımızda satışa sunulacak. Elde edilen gelir de yine KAÇUV aracılığı ile çocuklarımızın sağlığı için kullanılacak. Lise çağındaki öğrencilerimizin el emekleri, göz nurları ve yaratıcılıkları ile ortaya çıkacak ürünlerin bu amaç doğrultusunda kullanılmasına aracı olmak, bize büyük gurur veriyor."


Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Önder Şenol, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Öğrenciler, 'Kumaştan Hayal' projesiyle kanserli çocuklara umut olacak - Son Dakika
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