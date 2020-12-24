Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor

24.12.2020 08:14
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen, tüm boş vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen, tüm boş vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor. Özellikle kırsala ve kentin çöplük alanına gidip kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla sokak hayvanlarını besleyen Dr. Şen, bir yandan da fotoğraflarını ve videolarını çekip sosyal medyadan paylaşarak onların durumuna dikkat çekiyor.

Aralık ayıyla birlikte etkili olan soğuk hava ve salgın önlemleri kapsamında özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Çetin kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarından bazıları soğuktan ya da açlıktan ölüyor. Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Savaş Onur Şen ise hayvan sevgisiyle dikkat çekiyor. Şen, tüm boş vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor. Savaş Onur Şen, fırsat buldukça otomobiline atlayıp, kırsala ya da kentin çöplük alanına giderek, kendi imkanlarıyla aldığı mamalarla buradaki sokak köpeklerini besliyor.

Kötü koku nedeniyle insanların durmakta bile güçlük çektiği bölgede Şen'i fark eden sokak köpekleri, bir anda etrafında kümeleniyor. LARI ÖDÜL ALMIŞTIÖzellikle kış mevsiminde köpeklerin hem soğukla hem de açlıkla mücadele ettiğini belirten Dr. Şen, bir yandan da onların verdiği yaşam savaşını fotoğraflayıp, videolarını çekerek sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Dr. Şen'in çektiği 'Ucube' isimli fotoğraf, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Yarışması'nda 'Yılın Basın Fotoğrafı' ile 'Çevre ve Doğa Kategorisi'nde birincilik ödüllerini aldı.'TOPLUM OLARAK BU İŞTEN SORUMLUYUZ'Çocukluğundan bu yana hayvanlara büyük bir sevgi duyduğunu belirten Dr. Şen, "Uzun yıllardır çevremdeki hayvanları besliyorum. Ama son 2 yıldır özellikle sokak köpeklerini beslemeye başladım. Bu süre içinde bir insanın kaldıramayacağı şeyleri de görüyorsunuz. Hayvanlara yapılan eziyetleri de görüyorsunuz. Bunları gördükten sonra daha çok buralara gelerek o hayvanların hem besliyorum, onlarla vakit geçirip, sevgi vermeye çalışıyorum. Bir yandan da onların sağlıklı barınma sorunlarına da çözüm olmaya çalışıyorum. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu işin üstesinden geliriz. Tüm toplum olarak bu işten sorumluyuz" diye konuştu. LARINI ÇEKİP PAYLAŞIYORDr. Öğretim Üyesi Şen, köpekleri beslerken bir yandan da onların fotoğraflarını çektiğini belirterek, "Bu hayvanların ne kadar kırılgan olduklarını, onların da bir can taşıdıklarını göstermek için bir yandan da fotoğraflarını çekip sosyal medya aracılığıyla paylaşıyorum. Onların sesi olmayı ve onları görünür kılmaya çalışıyorum. Bazen onların çaresizliğini ve hayatta kalma mücadelesini fotoğraflayıp paylaşıyorum. Özellikle bölgemizde kış şartları çok çetin geçiyor. ve bu hayvanlar belli bir süre yemek yemedikleri zaman açlıktan ve soğuktan ölüyorlar. Bana soranlar oluyor. 'Ne yapabiliriz' diye. Bende onlara diyorum ki alın arabanıza mama gördüğünüz yerlere bırakın. Bu çok basit bir şey aslında" dedi.

Hayvanseverlerin çıkmasını beklediği hayvan hakları yasasının da çok önemli olduğunu belirten Dr. Şen, "Bu hayvanların bir 'mal' değil, 'can' olduklarının farkına varılması ve hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmaması adına güzel bir adım olacak. Hayvanseverlerin uzun süredir beklediği yasa çok önemli" ifadelerini kullandı.


Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor
Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tuşba, Yyü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Öğretim üyesinin hayvan sevgisi, yürekleri ısıtıyor - Son Dakika


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