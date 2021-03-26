Son dakika gündem: MUĞLA Öğretmen evinin müdür yardımcısı kaldığı lojmanda ölü bulundu - Son Dakika

Öğretmen evinin müdür yardımcısı kaldığı lojmanda ölü bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki öğretmen evinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Feyzullah Varol (62), kaldığı lojmanda ölü bulundu.

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan öğretmen evinde müdür yardımcısı olarak görev yapan Feyzullah Varol, sabah iş yerine gitmeyince çalışanları kendisine ulaşmaya çalıştı. Varol'u kontrol etmek için kaldığı lojmana giden çalışanları, kilitli kapıyı kırarak odaya girdi. Varol'un yerde hareketsiz yattığını gören çalışanları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Varol'u öldüğü belirlendi. Varol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.