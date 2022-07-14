Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak - Son Dakika
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Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak

14.07.2022 14:28
Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak

Son dakika habere göre Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacakANKARA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Keçiören'de "Öğretmen Hatıra Ormanı" olarak düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve Öğretmen Şehitlik Anıtı yapılacağını söyledi.

Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Keçiören'de "Öğretmen Hatıra Ormanı" olarak düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve Öğretmen Şehitlik Anıtı yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Keçiören'de 344 bin 307 metrekarelik bir arazinin Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyledi. "Öğretmen Hatıra Ormanı" olarak düzenlenmek üzere tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve şehit öğretmenler için bir anıt yapılması planlandığını kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz büyük fedakarlıklarla Türkiye'nin dört bir noktasında, en zor koşullarda bile olsa öğretmenlik yaparak öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor. Kovid-19 salgını sürecinde de vefa gruplarında, çalışma gruplarının hepsinde öğretmenlerimiz çok aktif bir şekilde yer aldı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki öğretmenlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturalım. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz için de o ormanın içerine bir anıt tesis edelim".

'Öğretmen Hatıra Ormanı' olarak düzenlenmek üzere tahsis edilen araziye ağaç dikimi ve öğretmen şehitliği yapılması için hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını belirten Özer, "Tarım ve Orman Bakanlığıyla Öğretmen Hatıra Ormanı oluşturmak üzere 80 bin fidanın buraya dikilmesiyle ilgili protokolü tamamladık. İnşallah, hem hatıra ormanını hem de tüm şehit öğretmenlerimizin isminin bulunduğu anıtı 2022- 2023 eğitim öğretim yılının açılışına yetiştireceğiz" diye konuştu.

Özer, ayrıca "Bu vesileyle görevleri başında şehit olan bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Öğretmen Hatıra Ormanı ve Şehitlik Anıtı yapılacak - Son Dakika

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