Son dakika gündem: OĞULLARININ DA KARIŞTIĞI 2 KARDEŞ ARASINDAKİ 'SİLAHLI-SATIRLI' KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre, Felemez Ö. (52) ve oğlu Davut Ö. (14) ile pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi Alican Ö. (63) ve yeğeni Ertan Ö.'nün (33) arasında çıkan tartışmanın 'satırlı ve silahlı' kavgaya dönüşmesi sonucu, tabancayla vurulan Ertan Ö., hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Olay, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan Felemez Ö. oğlu Davut Ö. ile Nazilli Balık Hali'ne geldi. Baba-oğul, halde aralarında bir süredir pazar yeri konusunda gerginlik yaşadıkları kardeşi Alican Ö. ve kardeşinin oğlu Ertan Ö. ile karşılaştı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa bir sonra kavgaya dönüştü. İki kardeşin oğullarının da kavgaya karışması sonucu olay büyüdü. İddiaya göre Alican Ö. ve kardeşinin oğlu Ertan Ö. ikiliye satırla saldırdı. Bu sırada Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. yanlarında taşıdıkları tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Olayda evli ve bir çocuk babası Ertan Ö., boğazına ve göğsüne isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ertan Ö.'nün babası Alican Ö. de bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Ertan Ö. ve babası Alican Ö. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö. tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö. (14) olay yerinden kaçtı. Baba-oğul olaydan bir süre sonra tabancalarıyla birlikte polise teslim oldu.

POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI MERCEK ALTINA ALDI

Felemez Ö. (52) ve oğlu Davut Ö.'nün (14) cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Ekipler, Ertan Ö.'nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğini belirlemek için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.