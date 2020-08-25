Son dakika gündem: Oksijen tüpü dolumu yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da oksijen tüpü dolumu yapılan bir iş yerinde çakan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da oksijen tüpü dolumu yapılan bir iş yerinde çakan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan Mehmet Yetiş'e ait oksijen tüpü dolumu yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, patlama ihtimaline karşı bölgede önlem alarak yangına müdahale etti. Yarım saatlik müdahalenin ardından yangın, ekiplerce kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 22:13

Kaynak: AA

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