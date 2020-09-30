Son dakika gündem: Öldürülen 5 PKK'lı, bir asker ile bir sivilin şehit olduğu saldırıların faili çıktı - Son Dakika

SİİRT'in Pervari ilçesinde dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 5 teröristin, Uzman Onbaşı Bekir Gündeş ile sivil Hamit Onat'ın şehit oldukları el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıların faili oldukları belirlendi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde dün sürdürülen Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında PKK'lı 5 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Yapılan araştırmada etkisiz hale getirilen teröristlerin 4 Mayıs 2020'de Hık Tepe mevkisinde Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit olduğu EYP'li saldırı ile aynı bölgede 6 Eylül 2020'de sivil Hamit Onat'ın şehit olduğu EYP'li saldırının failleri oldukları saptandı. Teröristlerin ayrıca Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik silahlı ve EYP'li saldırılara da karıştıkları tespit edildi.

Bu arada bölgede arama yapan güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait 4 Kalaşnikof tüfeği, 1 adet M-16 tüfeği, 4 el bombası, 7 şarjör, örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen A.A., S.B. ve A.B. de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanarak, gözaltına alındı.