Son dakika gündem: Öldürülen Müslüman aileye tören - Son Dakika

Çok sayıda kişinin katıldığı tören, naaşların alınmasıula başladı. Cenazelerin kalabalık konvoy eşliğinde getirildiği Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde konuşmalar yapıldı..

Ardından Afzaal ailesi için cenaze namazı kılındı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından cenazeler toprağa verildi. Mezarlıktaki defin işlemine sadece aile üyelerinin katılmasına izin verildi. Saldırı Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi yaşanmış, kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik müslüman ailenin üzerine süren saldırgan 4 kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Zanlı ise olay yerine 6 kilometre mesafede, kaçarken gözaltına alınmıştı.