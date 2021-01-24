Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı - Son Dakika
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Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı

Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı

24.01.2021 08:21

ERZURUM'un Oltu ilçesinde geceyi Oltu Çayı kenarında geçirdikten sonra kurtarmaya gelen itfaiye görevlisinden korkarak binanın çatısına konan puhu, kargaların saldırısına uğradı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde geceyi Oltu Çayı kenarında geçirdikten sonra kurtarmaya gelen itfaiye görevlisinden korkarak binanın çatısına konan puhu, kargaların saldırısına uğradı. Onlarca karganın saldırdığı puhu uçarak bölgeden ayrıldı.

Oltulu Serkan Apaydın, çay kenarındaki çalılıklar üzerindeki puhu kuşunu görünce kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Geceyi çay üzerindeki çalılıklarda geçirdiği için aç ve yorgun olduğu tahmin edilen puhuyu kurtarmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu itfaiye ekipleri harekete geçti. Merdivenle çaya inen görevlileri gören puhu, uçarak korkulukların üzerine kondu. Puhu, yanına yaklaşan görevlileri görünce bu kez çay kenarındaki bir evin çatısına kondu. Çatıda biriken kargalar puhuya saldırmaya başladı. Kuş, kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu. Kargalarla puhu arasında yaşananları izleyen Selami Şahin, "Puhu yolunu şaşırmış, gelip Oltu Çayı'na düşmüş. İtfaiye geldi, kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Kuş bir evin çatıya kondu. Orada da kargalar saldırmaya başladı. Korkan puhu bir anda gözden kayboldu" dedi.


Kaynak: DHA
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Erzurum, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı - Son Dakika
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