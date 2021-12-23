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Son dakika gündem: Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az - Son Dakika

Son dakika gündem: Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az

23.12.2021 23:52
Son dakika gündem: Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin, Covid-19'un Delta ve benzeri mutasyonlarıyla enfekte olan kişilere kıyasla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70'e kadar az olduğunu açıkladı. UKHSA, Omicron mutasyonu ile enfekte olan bir kişinin acile kaldırılma riskinin yüzde 31-41 daha az olduğunu, hastanede tedavi görme riskinin ise yüzde 50 ila 70 daha az olduğunu belirtti.

OMİCRON GÜÇLENDİRİCİ AŞILARIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Omicron mutasyonu görülen kişilerin ciddi semptomlar geliştirme ihtimalinin virüsün diğer mutasyonlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu aktaran UKHSA, ancak Omicron mutasyonunun güçlendirici aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Omicron mutasyonunun, Covid-19 aşısının 3'üncü dozu olarak da bilinen güçlendirici aşıların etkinliğini aşıdan sonraki 10'uncu haftada azalttığı ortaya çıktı.

OMİCRON 40 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERDE DAHA YAYGIN

Araştırmada, Omicron vakalarının çoğunlukla 40 yaşın altında görüldüğü, şiddetli hastalık geliştirme ihtimali daha yüksek olan 60 yaş üstü kişilerde ise Omicron mutasyonunun daha az yangın olduğu belirtildi. UKHSA ayrıca, Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin yüzde 9,5'inin daha önce Covid-19'a yakalandığını aktardı.

OMİCRON İLE ENFEKTE OLANLARIN YÜZDE 74'Ü İKİ DOZ AŞILI

UKHSA'nın son verilerine göre, 20 Aralık itibariyle 132 kişi Omicron mutasyonu nedeniyle hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Verilere göre, hastaneye kaldırılan hastalardan 17'si güçlendirici aşılarını almış kişilerden oluşurken, yüzde 74'ü iki doz aşılı, yüzde 27'si ise aşı olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.

Omicron mutasyonunun şu anda Birleşik Krallık'ta en yüksek görüldüğü bölgeler arasında yüzde 90,2 ile İngiltere'nin başkenti Londra, yüzde 80 ile İngiltere'nin doğu bölgesinin yer aldığı belirtildi.

UKHSA CEO'su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada ise, "Son analizimiz, Omicron mutasyonu tespit edilen kişilerin, virüsün diğer mutasyonunun tespit edildiği kişilere nispeten daha düşük bir hastaneye yatış riski altında olabileceğine dair cesaret verici bir sinyal gösteriyor" ifadelerini kullanarak, "Bunlar erken verilerdir ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır" dedi.

OMİCRON VAKA SAYISI 90 BİNİ AŞTI

UKHSA ayrıca, ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omicron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omicron vaka sayısının 90 bin 906'ya ulaştığını aktardı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Son dakika gündem: Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az

Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az - Son Dakika


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