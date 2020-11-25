Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

25.11.2020 16:17
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti, System.String[]

Son dakika haberler: Antalya'da lüks cip içinde başlayan 3 kişinin alacak verecek kavgası kanlı bitti.

Antalya'da lüks cip içinde başlayan 3 kişinin alacak verecek kavgası kanlı bitti. Araçtaki bir kişinin emlak işi yaptığı iki kişiyi tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği ileri sürüldü. Olay yerine gelip uzun süre gözyaşı döken ve cesetleri görmek isteyen ölenlerin yakınları ise güçlükle uzaklaştırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tepe (48) içinde birlikte iş yaptığı Nihat Taşardı (38) ve Mehmet Ateş'in (48) bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks ciple Varsak istikametine seyir haline geçti. Varsak eski belediye kavşağındaki ışıklara gelirken 3 kişi arasında iddiaya göre alacak verecek yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında cipte arkada oturan Nihat Taşardı, sürücü Mustafa Tepe ve ön koltuktaki Mehmet Ateş'i tabancası ile vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tepe ve Taşardı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ateş ise ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavşağı geniş bir şekilde güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve cesetler üzerinde yaklaşık 3 saate yakın bir inceleme yaptı. Acı haberi alan cenaze yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cenazeleri görmek isteyen yakınlarını polis ekipleri güçlükle engelledi. 'Babam babam' diyerek ağlayan kızların gözyaşları sel oldu. 'Kardeşim kardeşim' diye ağlayan bir kadını ise yakınları güçlükle sakinleştirebildi.

Yakınlarının güçlükle sakinleştirdiği bir genç, "Ağabey babam ölmüş, babam ölmüş. Baba intikamın yerde kalmayacak. Ağabey babam öldü, ağabey babam ölmüş" diyerek ağladı.

"O DEĞİL DEYİN NE OLUR"

Mustafa Tepe'nin eski eşi ise, "Ben kızıma ne diyeceğim şimdi. Hayır Mustafa gitti. O değil deyin ne olur" diyerek gözyaşı döktü. Kaldırımda oturup bekleyen ve birbirlerine sarılarak ağlayan cenaze yakınları güçlükle teskin edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iki cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Mustafa Tepe, Antalya, Silah, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika


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