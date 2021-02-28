Son dakika gündem: Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede

28.02.2021 09:29

Gelen son dakika haberine göre ORDU'nun Fatsa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Fatsa ilçesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin fiziki ve teknik takibinin ardından  tespit edilen adreslere dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 1'i yabancı uyruklu 3 kadın olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ordu'da fuhuş operasyonu: 12 şüpheli adliyede - Son Dakika
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