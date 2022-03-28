Son dakika gündem: Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı

28.03.2022 07:05
Son dakika gündem: Oscar'da "En İyi Film" ödülünü CODA kazandı

Son dakika haberi: NEW Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" film ödülünü "CODA" kazandı.

NEW Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödüllerinde "En İyi Film" film ödülünü "CODA" kazandı.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94. Oscar Ödül töreni, bu yıl tamamen dolu salonda gerçekleştirildi.

Tüm aile bireyleri işitme engelli olup ailede duyma yetisine sahip tek kişi olan Ruby'nin müziğe olan ilgisini ve daha sonra ailesinin sorumluluğu ile müzik tutkusu arasında kalmasını anlatan dram filmi CODA, gecede en büyük ödülü kazandı. İngilizce "İşitme engelli ebeveynlerin çocukları" (Children of deaf adults) kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan "CODA", filmin adını olduğu kadar hikayesini de anlatıyor.

"CODA" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Troy Kotsur ise Akademi Ödülleri tarihinde Oscar kazanan ilk işitme engelli olarak tarihe geçti.

" Ukrayna'daki savaşa hayır" mesajlarının da yer aldığı ve savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan gecede, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de bir konuşma yapmak istediği ancak ödülleri dağıtan Akademi'nin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.

Will Smith'in sunucu Chris Rock'a attığı tokat geceye damga vurdu

En iyi film ödülünü "CODA"nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.

Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı.

Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

94. Oscar Ödüllerinin kazananları:

En İyi Film: "CODA"

En İyi Yönetmen: Jane Campion, "The Power of the Dog"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith, "King Richard"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose, "West Side Story"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur, "CODA"

Yabancı Dilde En İyi Film: "Drive My Car"

En İyi Özgün Senaryo: "Belfast"

En İyi Uyarlama Senaryo: "CODA"

En İyi Belgesel: "Summer of Soul"

En İyi Kısa Belgesel: "The Queen of Basketball"

En İyi Animasyon Filmi: "Encanto"

En İyi Sinematografi: "Dune"

En İyi Görsel Efekt: "Dune"

En İyi Film Montajı: "Dune"

En İyi Film Müziği: "Dune"

En İyi Özgün Şarkı: "No Time to Die"

En İyi Yapım Tasarımı: "Dune"

En İyi Kısa Film: "The Long Goodbye"

En İyi Kısa Animasyon: "The Windshield Wiper"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Cruella"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Eyes of Tammy Faye"

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Oscar'da 'En İyi Film' ödülünü CODA kazandı - Son Dakika


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