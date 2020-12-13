Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde - Son Dakika

Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde

13.12.2020 13:52
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde, System.String[]

Son dakika haberler... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri hafta sonu kısıtlama saatlerinde uygulamalarına devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri hafta sonu kısıtlama saatlerinde uygulamalarına devam ediyor.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan vatandaşların evraklarını kontrol edip, kısıtlamadan muaf olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Korona virüsle mücadele kapsamında pandeminin ikinci döneminde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs vaka sayılarının tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de artmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması var. İlçe Emniyet Müdürlüğü bu süreçte şehrin çeşitli noktalarında uygulamalar yaparak kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. - BİLECİK

Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde
Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde

Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı
Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti         
13:20
Sağlık Bakanlığı'nın refakatçi izni tartışma yarattı: Ücret ödeyip dışarıdan birini tutanlar var Sağlık Bakanlığı'nın refakatçi izni tartışma yarattı: Ücret ödeyip dışarıdan birini tutanlar var         
12:23
Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı         
11:47
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu         
09:48
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı İbrahim Tatlıses ile kızı Ada arasındaki maske diyaloğu izleyenlere keyifli anlar yaşattı         
23:34
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 14:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Osmaneli'de polis ekipleri gün boyu denetimde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei