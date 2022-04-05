Son dakika gündem: Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

05.04.2022 09:17
Son dakika gündem: Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından Göksu Düğün Salonu'nda düzenlenen iftarda konuşan Ünal, devlet olarak her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Kahramanların kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacaklarını dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mübarek ramazan ayındaki ilk iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır."

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise şehit yakınları ve gazilerle ramazan ayını karşılama fırsatını bulmalarından mutlu olduklarını ifade etti.

İftara kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

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Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmaneli Kaymakamı Ünal, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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