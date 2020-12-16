Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon - Son Dakika

Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon

16.12.2020 12:43
Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon, System.String[]

Son dakika haberine göre Korona virüsle mücadelede tüm imkanları ile topyekun savaş halinde olan Osmangazi Belediyesi, son bir haftada 15 bin 469 noktada dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadelede tüm imkanları ile topyekun savaş halinde olan Osmangazi Belediyesi, son bir haftada 15 bin 469 noktada dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Osmangazi Belediyesi'nin pandemi başından bu yana yaptığı dezenfeksiyon çalışması ise 526 bini geçti.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde 7/24 devam ettirdiği dezenfeksiyon çalışmalarıyla korona virüs salgınına karşı halk sağlığı için yoğun mesai harcıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına virüsün ilk görüldüğü günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Haftanın her günü yoğun mesai harcayan ekipler, resmi kurumlar, ibadethaneler, meydanlar, cadde ve sokaklar, sağlık merkezleri, pazar alanları, kültür merkezleri, spor tesisleri, kütüphaneler, altgeçitler gibi vatandaşların yoğun faaliyet içerisinde bulunduğu alanları dezenfekte ederek hijyen kalitesini arttırıyor.

Yeni tip korona virüs salgınına karşı ilk günlerden itibaren sıkı önlemler alan ve halk sağlığının korunması için seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftada 448 resmi kurum ve ibadethane, 145 cadde ve sokak ile 76 meydanda dezenfeksiyon çalışması yaparken, 14 bin 800 çöp konteynerini da temizledi. Osmangazi Belediyesi'nin korona virüsün ülkemizde ilk kez görüldüğü Mart ayından bu yana yaptığı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının rakamsal verileri ise verilen mücadelenin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Salgının ilk gününden itibaren ilçe genelindeki önlemleri arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi'nin bu güne kadar ilçe genelinde gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve temizlik çalışması 526 bini geçti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, salgının son bulmasında hijyenin önemli bir rolü olduğuna vurgu yaparak, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığı için özveri, emek ve titizlikle dezenfeksiyon ile temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Her gün ilçemizdeki vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Rakamsal veriler, belediye olarak korona virüs salgınına karşı nasıl üstün bir mücadele ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Biz gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan da tek isteğimiz gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları ve kurallar uyarak hem kendilerini hem sevdiklerini korumaları. İnşallah bizlerin çalışması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyması ile birlikte bu salgını en kısa sürede atlatacağız" dedi. - BURSA

Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon
Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon
Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon
Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmangazi'de dip bucak dezenfeksiyon - Son Dakika


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