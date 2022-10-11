Son dakika gündem: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

11.10.2022 13:28
Son dakika gündem: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeşilyayla köyünde, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.D. ile F.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında getirdiği tabancayla F.S'ye ateş etti.

Yaralanan F.S, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli A.D'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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