Son dakika gündem: Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyayla köyünde, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.D. ile F.S. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanında getirdiği tabancayla F.S'ye ateş etti.
Yaralanan F.S, olay yerine sevk edilen ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli A.D'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.
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